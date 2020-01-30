Владивосток, , 06:27 — REGNUM Приморские парламентарии в трёх чтениях приняли законопроект, снижающий для аптек до одного процента налог по упрощённой системе налогообложения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания Приморья.

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Депутаты приморского Заксобрания в среду, 29 января приняли закон Приморского края, снижающий в 2020 году ставку по упрощённой системе налогообложения (доходы) с 6% до 1% для торговли лекарствами.

«Введение данной налоговой льготы будет способствовать снижению социальной напряженности, вызванной отменой ЕНВД, и позволит сохранить обеспеченность жителей края лекарствами, в том числе в отдаленных районах», — отметил министр экономразвития Приморья Наталья Набойченко.

До 2021 года единый налог на вмененный доход отменят полностью. В Приморье обсуждается проект обращения к правительству России с предложением сохранить ЕНВД на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, министру финансов России Антону Силуанову предлагают пересмотреть систему налогов для малого бизнеса — сигналы идут практически со всех территорий.