Хайнань, Китай, , 06:21 — REGNUM 30 января власти провинции Хайнань впервые приняли решение о частичном ограничении сообщения на Хайнаньской скоростной кольцевой железной дороге.

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По данным официального русскоязычного туристического портала провинции Хайнань Хайнань Лайф , снята с маршрутов часть поездов как дальнего следования, так и пригородных в столицу островной провинции город Хайкоу. Ограничения продлятся до 18−21 февраля 2020 года. На такие меры власти идут для предупреждения распространения коронавируса. О полном прекращении железнодорожного сообщения речи пока не идет.

Провинция Хайнань — остров в Южно-Китайском море. Хайнаньская кольцевая скоростная железная дорога даёт возможность перемещаться как внутри острова, так и выезжать на материк — поезда преодолевают море на паромах.

Как сообщало ИА REGNUM, последний борт Хайнаньских авиалиний сегодня, 30 января 2020 года, вылетел с острова Хайнань в Москву. На некоторое время прямое сообщение Хайнаня с Россией будет приостановлено. Улететь в РФ по-прежнему можно с пересадкой на материке или в Гонконге.