Менло-Парк, США, , 04:45 — REGNUM Социальной сетью Facebook ежемесячно пользуются 2,5 млрд человек, что на 8% больше, чем в начале прошлого года. Об этом 29 января говорится в квартальном отчёте, опубликованном компанией.

Отмечается, что за минувший год показатель ежедневного пользования соцсетью вырос до 1,66 млрд человек, или на 9%.

При этом выручка компании по итогам 2019 года составила $70,7 млрд, что на 27% превышает показатель предыдущего года. Чистая прибыль же снизилась на 16% — до $18,5 млрд.

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