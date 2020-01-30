Штыково, , 06:25 — REGNUM Возведение моста через реку Артёмовка в приморском поселке Штыково идет быстрее ранее намеченных сроков на месяц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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К началу марта мостостроители АО «Специализированное строительное управление» завершат монтаж всех пролетных балок и приступят к бетонированию конструкций, рассказал главный инженер компании Иван Зайченко. К началу весны будет закончено возведение опор, после чего будут установлены 49 балок пролётного строения.

«Параллельно будут вестись работы по отсыпке подходов мостового сооружения, проложена водопропускная труба. С наступлением положительных температур начнём омоноличивание пролетных строений, устройство усовершенствованной дорожной «одежды», тротуаров, освещения и другие работы по обустройству дороги», — пояснил главный инженер.

Ожидается, что сдача объекта в эксплуатацию состоится 31 июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье определена дата начала строительства второго моста на остров Русский, что позволит закольцевать ВКАД и пустить большегрузы в обход центра города.