Токио, , 04:40 — REGNUM Три новых случая заболевания пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, были зафиксированы в Японии у эвакуированных с китайского Уханя японцев, сообщает пресс-служба минздрава Японии.

Сообщается, что после проведения соответствующих анализов у первой группы японцев, вывезенных из Уханя 29 января, были обнаружены три случая заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Уханя в Токио была доставлена самолетом вторая группа японских граждан. Отмечалось, что оставшихся граждан Японии вывезут из Китая третьим чартерным рейсом, который состоится в ближайшие дни.

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