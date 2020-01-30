Хайнань, Китай, , 06:20 — REGNUM Сегодня, 30 января, с острова-курорта Хайнань (КНР) вылетел последний рейс HU 765 Хайнаньских авиалиний с российскими туристами.

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По данным официального русскоязычного туристического портала провинции Хайнань Хайнань Лайф , на некоторое время дальнейшие вылеты этого рейса будут приостановлены. Все перелёты в Россию можно будет осуществлять с пересадкой на материке или в Гонконге.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 января, в городе Санья провинции Хайнань выпсиан из больницы первый пациент, полностью излечившийся от коронавируса. Мужчина, китаец, прибыл на остров Хайнань из эпицентра коронавируса — города Ухань 21 января, 22 января он был госпитализирован, в ночь на 23 января консилиум врачей подтвердил диагноз. Вечером 29 января у пациента было диагностировано полное выздоровление.

На Хайнане официально подтверждено 43 случая заражения коронавирусом. Преимущественно это выходцы их города Ухань.