Гонконг, Китай, , 04:31 — REGNUM Число заразившихся новым коронавирусом в Гонконге достигло 10 человек, сообщили 29 января в Центре здравоохранения Специального административного района Гонконг.

Среди двух предварительно подтвержденных случаев — 73-летняя женщина и 72-летний мужчина, которые проживали определенное время в Ухане, столице провинции Хубэй, где и произошла вспышка эпидемии. Они вернулись в Гонконг 22 января для того, чтобы посетить родственников и попали в госпиталь уже 28 января.

Согласно последним данным, количество случаев, соответствующих критериям признания больного заразившимся новым коронавирусом, достигло 56 человек за последние сутки, увеличившись до 585 человек в общем. Окончательный диагноз им только предстоит установить.