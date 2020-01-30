Чарлстон, США, , 04:30 — REGNUM Торговое судно SS Cotopaxi, исчезнувшее 95 лет назад, было найдено на дне Бермудского треугольника группой морских археологов, сообщает телеканал Fox News.

29 ноября 1925 года корабль, на борту которого находилось 32 человека, отправился из порта города Чарльстон в американском штате Южная Каролина в направлении к Кубе и пропал.

Исследование архивных материалов позволило установить ранее неизвестные подробности о том, что корабль отправлял сигналы о бедствии спустя два дня после начала рейса. Команда приступила к поискам и обнаружила фрагменты судна у побережья города Сент-Огастин в штате Флорида.

Отмечается, что обломки судна уже находили 35 лет назад в том же месте, но тогда их не стали связывать со случаем пропажи Cotopaxi.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года сотрудники Саутгемптонского университета выдвинули гипотезу, что причиной массового исчезновения судов в Бермудском треугольнике могут быть гигантские «волны-убийцы», которые не оставляют кораблям шансов на спасение.

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