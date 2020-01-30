Владивосток, , 06:24 — REGNUM Приморский краевой парламент согласился с личным заявлением депутата Евгения Костюкова о сложении депутатских полномочий и назначил довыборы в краевое Заксобрание на август 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого парламента.

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По информации осведомлённых источников депутат от «Единой России» Евгений Костюков, избранный в краевой парламент по одномандатному избирательному округу № 9 (Советский и Первореченский районы города Владивостока), после того, как в его компании «Современные климатические системы» прошёл обыск, покинул пределы России. В декабре 2019 года он был объявлен в федеральный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал отставку главы Чувашии с формулировкой «по утрате доверия», эксперты полагают, что так будет с каждым чиновником, который «не слышит президента».