Вашингтон, , 04:13 — REGNUM Соединенные Штаты направили в Китай экспертов Центра по контролю и профилактике заболеваний для помощи китайским властям в борьбе с коронавирусом нового типа, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу.

«Мы посылаем к ним на помощь наших лучших экспертов», — заявил он.

Кадлоу отметил, что эксперты поедут по приглашению китайской стороны. Однако число специалистов из США, направляющихся в КНР, он не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным жертвами коронавируса в Китае стали 170 человек. Общее число заболевших достигло 7 711 человек.

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