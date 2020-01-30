Владивосток, , 06:22 — REGNUM В государственных медицинских учреждениях здравоохранения Приморья сформирован 2−3-месячный запас защитных медицинских масок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого минздрава.

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На своей странице в социальной сети Facebook руководитель пресс-службы минздрава Приморья Ксения Гусенцова, развенчивая слухи о том, что все маски выкуплены китайскими туристами, официально заявила об имеющемся в медучреждениях и аптеках края запасе медицинских защитных масок.

«Про аптеки, позвонила сама в две крупные сети: как сообщили в аптечных сетях «Овита» и «Госаптека» здесь в настоящее время имеется достаточный запас медицинских масок. Во всех филиалах аптечной сети «Госаптека» имеются маски. Кроме того, до конца недели мы ожидаем очередную поставку этих изделий порядка 50 тысяч штук, — написала Ксения Гусенцова.

Как сообщало ИА REGNUM, защитные медицинские маски пропали из продажи в аптеках Благовещенска: население негодует.