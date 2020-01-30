Пекин, , 06:19 — REGNUM В городе Санья провинции Хайнань из больницы выписан первый, полностью излечившийся, пациент, у которого ранее был диагностирован коронавирус.

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Как сообщил официальный русскоязычный туристический портал провинции Хайнань Хайнань Лайф , мужчина, китаец, прибыл на остров Хайнань из города Ухань. Являющегося эпицентром коронавируса, 21 января. Медики заподозрили у него коронавирус. 22 января он был госпитализирован. Консилиум врачей в ночь на 23 января утвердил диагноз. С тех пор пациент находился на излечении. 29 января вечером у него было диагностировано полное выздоровление. Совершенно здоровый мужчина покинул госпиталь.

В провинции Хайнань за сутки число инфицированных коронавирусом выросло на 3 человека — с 40 до 43. Это по-прежнему преимущественно выходцы из города Ухань. Под подозрением 827 человек, их обследуют врачи. Это те граждане, которые контактировали, либо потенциально могли контактировать с больными, у которых диагноз подтвержден.

В городах Хайнаня бесплатно раздают медицинские маски всем, независимо от гражданства, отели и улицы обрабатывают дезинфицирующими растворами.

Как сообщало ИА REGNUM, от коронавируса на острове Хайнань скончался 1 пациент. Это 80-летняя женщина, прибывшая на остров из города Ухань.