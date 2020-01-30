Пекин, , 04:02 — REGNUM Ситуацию с эпидемией нового коронавируса в Китае разъяснила Национальная комиссия здравоохранения КНР, передает 30 января агентство Синьхуа.

Согласно последним данным, из 7711 случаев заражения коронавирусом в Китае, 1370 — критические. Еще 12 167 человек находятся под подозрением на заражение вирусом. Всего 124 человека были выписаны из клиник по факту выздоровления.

За прошедшие сутки выявлено 1737 новых случаев заражения, включая первый официально подтвержденный в Тибетском автономном районе. Еще 4148 человек впервые попали под подозрения медиков. Среди 38 новых случаев смерти от вируса, 37 выявлено в провинции Хубэй и один — в провинции Сычуань. Всего от вируса скончалось 170 человек.

Всего 88 693 тесных контактов всех заразившихся находятся под наблюдением медиков, среди которых 2364 человека отправлены домой без симптомов болезни и еще 81 947 человек по-прежнему остаются в клиниках.

Кроме того, 10 подтвержденных случаев коронавируса зафиксировано в Гонконге, семь — в Макао и еще восемь — на Тайване.

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