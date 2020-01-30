Токио, , 03:57 — REGNUM Самолет со второй группой граждан Японии, эвакуированных из китайского Уханя, приземлился в аэропорту японской столицы Токио, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что вторым чартерным рейсом из Уханя, в котором находится очаг эпидемии коронавируса нового типа, прибыли 210 граждан Японии. Отмечается, что первую группу японских туристов, прибывших в Токио 29 января, еще не проверили на предмет заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в Токио прибыла первая группа туристов из Японии, вывезенных из китайского города Ухань. Всего желание эвакуироваться из Уханя выразили более 600 японских граждан.

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