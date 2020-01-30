Владивосток, , 06:18 — REGNUM Около 1 800 приморских семей получат в 2020 году региональный материнский капитал за рождение третьего или последующего ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В бюджете Приморья на 2020 года запланировано 336,3 млн рублей на выплату регионального материнского капитала семьям за рождение третьего или последующего ребёнка. Размер выплаты составляет 184,4 тыс. рублей.

Как сообщили в минтруда и соцполитики Приморья, в 2019 году сертификаты на эту меру социальной поддержки получили 2,8 тыс. многодетных приморцев. Почти 2,2 тыс. из них уже израсходовали средства региональной поддержки.

«Большая часть получателей направили деньги на ремонт жилья и улучшение жилищных условий — строительство или покупку квартир. Так же средства можно направить на оплату медицинских, образовательных услуг и другие цели, оговоренные краевым законодательством», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, величину регионального маткапитала в Чувашии решено поднять в полтора раза: со 100 тыс. до 150 тыс. рублей.