Красноярск, , 03:28 — REGNUM Общественные обсуждения поправок в Конституцию России состоялись в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

В слушаниях приняли участие представители общественных организаций, религиозных конфессий, научно-образовательного сообщества, молодежных объединений и СМИ, а также сенатор от Красноярского края Андрей Клишас.

Организовали слушания краевая Общественная палата, Гражданская Ассамблея региона, Ассоциация юристов России.

По данным краевого проекта, участники слушаний поддержали инициативу президента РФ о необходимости внесения поправок и представили ряд своих предложений.

«Глава государства настаивает на том, что окончательное решение по всем поправкам принимать будет народ», — прокомментировал Клишас.

Поступившие в рамках слушаний предложения Общественная палата региона систематизирует и направит в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Напомним, в январе 2020 года президент РФ Владимир Путин, зачитывая послание Федеральному собранию, заявил о том, что в Конституцию страны необходимо внести ряд изменений. Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

В настоящее время в России проходят общественные обсуждения поправок в Конституцию.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас является сопредседателем рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

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