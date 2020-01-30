Магадан, Магаданская область, , 06:17 — REGNUM Более 7 тонн продукции из икры лососевых видов рыб и крабового мяса утилизировали сотрудники пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПУ ФСБ России по восточному арктическому району.

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Данная продукция была изъята из незаконного оборота в 2019 году в ходе проведения различных оперативно-розыскных мероприятий.

Уничтожение икорной и крабовой продукции было проведено на основании решения Управления Россельхознадзора по Магаданской области, согласно которому продукция признана не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре правоохранители утилизировали 31 кг раков и 95 кг контрафактной красной икры.