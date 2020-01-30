Пекин, , 03:19 — REGNUM На территории Китая уже зафиксировано 170 летальных исходов из-за заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на китайский минздрав.

Сообщается, что в настоящее время по всему Китаю зарегистрировано 170 смертельных случаев от заболевания новым типом пневмонии. Общее число зараженных коронавирусом в Поднебесной составляет 7 711 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти провинции Хубэй, в которой находится очаг эпидемии коронавируса нового типа, заявили о 162 погибших от инфекции. Еще у 1032 за прошедшие сутки было выявлено заражение коронавирусом.

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