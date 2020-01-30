Пекин, , 02:54 — REGNUM Партия новых тестовых наборов нуклеиновых кислот нового коронавируса 2019-nCoV были одобрены Национальной администрацией медицинской продукции КНР (NMPA), сообщает 30 января агентство Синьхуа.

Наборы были разработаны биотехнологической компанией из города Чанша Sansure Biotech. Благодаря им время выявления коронавируса в крови будет сокращено. Особенно это актуально, когда вирус находится в латентной фазе. Тестирование занимает всего 30 минут.

Напомним, что количество жертв нового коронавируса в провинции Хубэй уже достигло 162 человек. За сутки еще у 1032 жителей провинции был выявлен вирус.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв коронавируса в провицнии Хубэй выросло до 162 человек