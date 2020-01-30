Билибино, Чукотский АО, , 06:16 — REGNUM Школа в городе Билибино выиграла два гранта на развитие образовательных процессов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном департаменте образования и науки.

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Всего образовательное учреждение получило 1,25 млн рублей, которые потрачены на приобретение офисного оборудования для печати школьной газеты и школьного научного журнала, а также для приобретения детских тренажёров и портативного музыкального центра.

В прошлом году школа получила поддержку в объёме 1,1 млн рублей от Билибинской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, перспективы внедрения новых образовательных технологий обсудили участник группы компаний «Просвещение» в Москве.