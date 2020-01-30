Асунсьон, , 02:40 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации объявил 29 января муниципальный совет столицы Парагвая Асунсьона для борьбы с распространением лихорадки денге. Об этом сообщает газета La Nacion.

«Мы хотим уменьшить число случаев заражения этой болезнью в феврале, поскольку именно в этот месяц эпидемия должна достигнуть своего пика», — цитирует газета председателя совета Асунсьона Умберто Бласко.

Предполагается, что режим ЧС будет действовать 90 дней. Данных о числе заразившихся издание не приводит.

Ранее сообщалось о симптомах лихорадки денге у президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса. Позже было объявлено, что президент чувствует себя хорошо и у него «уже нет симптомов болезни».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2019 года министерство общественного здравоохранения Парагвая предупредило граждан о вспышке вируса денге в стране.

На тот момент в Парагвае с подозрением на данную лихорадку были зарегистрированы более 500 человек.

Напомним, вирусная инфекция денге получила распространение в тропических и субтропических регионах. Ее сопровождает высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.

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