Ухань, Китай, , 01:56 — REGNUM По данным на 29 января в китайской провинции Хубэй, где находится очаг эпидемии коронавируса нового типа, от пневмонии скончались 162 человека, сообщает Reuters со ссылкой на заявление местного департамента здравоохранения.

По их данным, число погибших в провинции Хубэй, где находится город Ухань, достигло 162 человек. Еще у 1032 выявлено заражение новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее число погибших по всему Китаю от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, составляло 130 человек. Еще около 6 тысяч человек числились зараженными новым вирусом.

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