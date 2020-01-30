Пекин, , 01:21 — REGNUM Иностранные предприятия пожертвовали свыше 740 млн юаней ($107 млн) деньгами или товарами на борьбу с новым коронавирусом в Китае, сообщает 30 января агентство Синьхуа.

По данным на 18:00 пекинского времени 29 января более 120 иностранных предприятий, работающих в Китае, пожертвовали 472 млн юаней деньгами и 268 млн юаней товарами на борьбу с новым коронавирусом, сообщил исполнительный вице-председатель Китайской ассоциации предприятий с иностранным финансированием (CAEFI) Цао Хунъин, отмечая, что статистика еще далеко не полная.

Цао также добавил, что в действительности актуальная статистика еще более внушительная, однако многие медицинские поставки от бизнеса, финансируемого из-за рубежа, еще не были учтены.