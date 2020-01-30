Лхаса, Китай, , 01:14 — REGNUM В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая объявлен высший уровень экстренного реагирования в связи с первым пациентом с подозрением на новый коронавирус, сообщает 29 января агентство Синьхуа.

Тибет является последним регионом материковой части Китая, который до сих пор еще не объявлял высшего уровня экстренного реагирования в рамках борьбы с распространением коронавируса, вызывающего смертельную пневмонию. Режим был введен в связи с появлением в столице региона городе Лхасе первого пациента с подозрением на новую инфекцию.

В целях борьбы с инфекцией регион запустил второй уровень экстренного реагирования и закрыл все туристические достопримечательности еще 27 января. Теперь же уровне был повышен.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Тибета выявлен первый пациент с подозрением на новый коронавирус