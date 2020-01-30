Москва, , 01:15 — REGNUM С 31 января добраться из России в Китай можно будет только на одном поезде, заявила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба в российском правительстве.

Так, в связи с угрозой распространения коронавируса, поезда в Китай и обратно будут курсировать только по одну железнодорожному направлению «Москва—Пекин—Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января российские власти приняли решение до 1 февраля закрыть пешеходную и автомобильную границу с Китаем.

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