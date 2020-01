Ухань, Китай, , 00:49 — REGNUM Второй временный госпиталь города Уханя, столицы провинции Хубэй, где произошла вспышка нового коронавируса, примет до 1600 пациентов, что на 300 больше, чем планировалось, сообщает 29 января агентство Синьхуа.

Госпиталь, получивший название «Лэйшэньшань», как ожидается, будет расширен до 60 тыс. кв. метров и сможет принять свыше 2000 человек медицинского персонала, сообщили в компании China Construction Third Engineering Bureau Co., Ltd., которая занимается проектом. Расширение площадей связано с ростом числа пациентов.

Пользуясь пекинским опытом борьбы с атипичной пневмонией, Ухань строит два временных госпиталя специально для больных новым коронавирусом. Ожидается, что оба сооружения будут готовы к 3 и 5 февраля соответственно. Во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году, власти Пекина построили госпиталь «Сяотаншань».

