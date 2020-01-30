Москва, , 00:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин и российские власти воспринимают угрозу нового коронавируса адекватно, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Поражают легкие комменты в социальных сетях: не надо нагнетания, это не «испанка»… 6 тыс больных в Китае и 63 случая в 15 странах — мало?», — указал российский сенатор.

Пушков также оценил решение немецкой авиакомпании Lüfthansa приостановить полеты в Китай из-за вспышки заболевания пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа. Он подчеркнул, что «ни одна ограничительная мера не будет излишней», пока эпидемия коронавируса в Китае не прекратится.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным число зараженных коронавирусом нового типа в Китае приблизилось к 6 тысячам человек. На территории КНР от вируса погибли уже более 130 человек. Россия примет решение о возможной приостановке авиасообщения с Китаем 31 января после экспертной оценки ситуации профильными ведомствами.

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