Лхаса, Китай, , 00:41 — REGNUM В столице Тибетского автономного района Китая городе Лахаса выявлен один случай подозрения на новый коронавирус, сообщает 29 января агентство Синьхуа.

34-летний пациент по имени Чжан прибыл поездом в Лхасу из города Суйчжоу провинции Хубэй в центральной части Китая 24 января. Уже 25 января он был госпитализирован. В настоящее время врачи проводят анализы на наличие в организме больного нового коронавируса. Все жизненные показатели мужчины находятся в стабильном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, число заболевших коронавирусом в Китае приближается к 6 тыс. человек, умерло от болезни уже более 130 человек.