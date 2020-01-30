Вашингтон, , 00:04 — REGNUM Закрытие своих офисов за рамки новогодних праздников продлила компания Google в Китае. Об этом 29 января сообщает интернет-издание Verge, ссылаясь на информацию, полученную от представителя компании.

Представитель Google пояснил, что такое решение было принято на фоне вспышки коронавируса нового типа. Также он отметил, что компания Google придерживается инструкций, изданных правительством КНР.

Сотрудникам компании Google, выехавшим из Китая, либо сотрудникам, чьи родственники недавно выехали из Китая, предписано работать из дома в течение ближайших 14 дней.

Компания Google продлит закрытие четырёх офисов на территории континентального Китая и офисов в Гонконге и Тайване.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ограничении на поездки в Китай, которые ввела для своих сотрудников компания Facebook.

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