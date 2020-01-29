Москва, , 23:59 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает важной миссией «милосердия и гуманизма» помилование президентом Владимиром Путиным осуждённой за контрабанду наркотиков гражданки Израиля Наамы Иссахар.

«Я в восторге, что случилось это событие. Такая миссия милосердия и гуманизма будет очень важной для человека», — приводит её слова РИА Новости.

Москалькова напомнила, что ходатайствовала о помиловании Иссахар в комиссию Московской области, указывая на то, что обнаруженные у неё наркотики не были включены в оборот на территории России и в результате её действий никто не пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Путин подписал указ о помиловании Наамы Иссахар, которая была приговорена российским судом к 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Весной минувшего года гражданка Израиля была задержана в московском аэропорту «Шереметьево» по пути из Индии в Тель-Авив в связи с обнаружением в её багаже около 10 граммов гашиша.

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