Менло-Парк, США, , 23:41 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран 29 января сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать около 21:00 по московскому времени. Пользователи испытывают проблемы с загрузкой новостной ленты, просмотром «историй» и размещением публикаций. Некоторые сообщают о невозможности авторизоваться в своей учётной записи.

Неполадки наблюдаются главным образом у пользователей в США и странах Европы. В России жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов.