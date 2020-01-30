Война. Хроника 1941−1945 гг.
Война. Хроника 1941−1945 гг.
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 30 января: в 1944 году началась Никопольско-Криворожская наступательная операция.

Москва, 30 января 2020, 03:00 — REGNUM В результате Никопольско-Криворожской операции был разгромлен никопольский плацдарм, были возвращены Никопольский и Криворожский промышленные районы.

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