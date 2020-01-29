Стокгольм, , 23:00 — REGNUM Несовершеннолетняя психически нездоровая шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака и названия международного общественного движения школьников,. Об этом странная девочка сообщила 29 января на своей странице в Инстаграме.

«Я подала заявку на регистрацию моего имени, а также — Fridays For Future, Skolstrejk for klimatet и так далее в качестве торговых знаков. Это необходимо для обеспечения защиты движения и его деятельности», — написала Грета Тунберг.

Активистка отметила, что её имя очень часто используют в коммерческих целях без соответствующего соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, Грета Тунберг вместо учёбы в школе пикетирует парламент Швеции с требованиями защитить окружающую среду. После этого девочку доставили в ООН, где она потребовала бороться с глобальным потеплением, утверждая, что взрослые «украли у неё мечты и детство».

Напомним, 17-летняя активистка психически больна, у неё диагностирован синдром Аспергера.

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