Москва, , 23:27 — REGNUM Высшим учебным заведениям в России предложат продлить каникулы студентам из Китая в связи со вспышкой коронавируса. Об этом 29 января сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

29 января состоялось заседание оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения на территории России коронавируса 2019-nCoV.

Как заявила Голикова, в качестве одной из мер руководству российских вузов будет предложено продлить каникулы студентам из КНР, которые проходят обучение в России, но в настоящее время уехали на родину, в Китай, в связи с новогодними праздниками.

Каникулы для китайских студентов предполагается продлить до 1 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ограничении железнодорожного сообщения России с Китаем из-за риска распространения коронавируса нового типа.

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