Воронеж, , 22:44 — REGNUM Коронавирус у двух воронежцев, госпитализированных накануне, не подтвердился. Об этом 29 января сообщил глава департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин.

«Коронавирус у двух воронежских пациентов, прибывших из Китая с симптомами ОРВИ, не подтвердился, — данные исследований федеральных лабораторий поступили раньше, чем ожидалось», — сообщил Щукин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 января, в Воронеже госпитализировали двух местных жителей с подозрением на коронавирус. Мужчина 25 лет и женщина 55 лет, которые несколько дней назад вернулись с отдыха в Китае, сами обратились в инфекционное отделение облбольницы, когда почувствовали недомогание. Воронежские медики поставили им предварительный диагноз — грипп группы А и риновирус, однако необходимо было лабораторное подтверждение того, что у пациентов коронавирус отсутствует.

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