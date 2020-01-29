Брюссель, , 23:28 — REGNUM Девять случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV подтверждено на территории Европы. Об этом 29 января сообщила в ходе своего выступления в Европарламенте Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

По данным Кириакидес, на сегодняшний день четыре случая заболевания новым типом коронавируса было подтверждено во Франции, ещё четыре было диагностировано в Германии, и ещё один был подтверждён в Финляндии.

Вспышка пневмонии нового типа произошла в конце декабря в китайском городе Ухань. На сегодняшний день подтверждено 6095 случаев заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV, из них скончались 133 человека. Помимо Китая, вирус выявлен у граждан в 17 странах мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по прогнозам специалистов, своего пика эпидемия коронавируса достигнет к середине февраля. Завершение вспышки заболевания ожидается в марте.

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