Санкт-Петербург, , 22:39 — REGNUM Инвестор «СКА-Арена» продемонстрировал концепцию нового спортивного комплекса в Московском районе Северной столицы, который появится после сноса существующего здания СКК «Петербургский». Новый комплекс примет матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Изначально проект именовали реконструкцией, однако из презентации следует, что здание потребуется полностью перестроить, увеличив вместимость. Как сообщили в комитете по инвестициям Смольного, «новая хоккейная арена может стать одной из крупнейших в мире».

Площадь объекта составит 167 тысяч кв. метров, высота — 49 метров. Над проектом трудился главный архитектор Алексей Даниленко. Как уточнял «Коммерсантъ», концепцию разработали в московской компании «Горкапстрой», которая принадлежит Владимиру Лавленцеву, занимавшему пост вице-губернатора Петербурга в 2013—2014 годах.

Правительство Петербурга уже одобрило предоставление ООО «СКА Арена» трех земельных участков на проспекте Юрия Гагарина общей площадью почти 300 тыс. кв. метров. Генподрядчиком концессионера обязуется выступить компания «Стройтрансгаз», подконтрольная Геннадию Тимченко — президенту ХК «СКА». Петербургский бюджет вложит в проект до 10 млрд рублей, а само здание передадут в пользование концессионеру на 55 лет.

«Город выполнил все обязательства по подготовке территории и здания СКК для передачи концессионеру, провел необходимые противоаварийные мероприятия. Это позволит приступить к реализации проекта в положенный срок и выполнить все договоренности, предусмотренные концессионным соглашением», — заявил глава комитета по инвестициям Роман Голованов.

На арене планируется проводить более 160 мероприятий в год. В Смольном уточняют, что новый спорткомплекс будет соответствовать требованиям Континентальной хоккейной лиги и Международной федерации хоккея на льду к объектам для проведения мировых первенств. Завершить строительство предполагается в мае 2023 года, когда Петербург примет чемпионат мира по хоккею. Вице-президент ХК «СКА» Роман Ротенберг заявлял ранее, что именно благодаря проекту новой арены на месте СКК заявка России и победила.

Ранее градозащитники, архитекторы и депутаты Заксобрания пытались защитить СКК «Петербургский» от сноса как редкий экземпляр советской архитектуры, удостоенный инженерных премий. Они подавали заявки в комитет по охране памятников (КГИОП), чтобы тот внес здание в реестр выявленных памятников культурного наследия, но заявки отклонялись — в комитете уверены, что до 31 января 2020 года еще не минуло 40 лет со дня окончания постройки СКК.

Концессионное соглашение было подписано 15 января 2020 года. В начале месяца местные жители заметили, что с СКК сбивают буквы. Накануне выяснилось, что инвестор в лице ООО «СКА-Арена» заказал экспертизу, согласно выводам которой металлическая крыша СКК «Петербургский» находится в аварийном состоянии, и находиться внутри комплекса опасно, ее необходимо только демонтировать.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге пока не будут рассматривать заявки на признание СКК памятником