Москва, , 22:15 — REGNUM Решение о режиме пассажирского авиасообщения между Россией и Китаем с учётом вспышки коронавируса будет принято в ближайшие дни. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова после заседания оперативного штаба в правительстве России.

По её словам, Минтранс и МИД России до 31 января оценят ситуацию по количеству российских граждан, возвращающихся из Китая, исходя из чего будет принято решение о дальнейшем режиме полётов.

Напомним, ранее сегодня на заседании оперативного штаба в правительстве было принято решение о приостановке с 31 января железнодорожного сообщения между Россией и Китаем за исключением рейсов, следующих из Пекина в Москву и обратно.

Кроме этого, предварительно до 1 февраля закрывается автомобильная и пешеходная граница с Китаем в пяти регионах на Дальнем Востоке.

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