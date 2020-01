Вашингтон, , 21:41 — REGNUM В многопользовательский шутер Destiny 2 вернётся PVP-режим (игрок против игрока) Trials of Osiris, который ранее был доступен в течение ограниченного времени. Об этом 29 января сообщил журнал PC Gamer.

Информация была обнаружена датамайнерами (люди, занимающиеся поиском данных), если она верна, то новый (десятый по счету) сезон в Destiny 2 наступит 9 марта 2020 года. Он будет называться Season of the Worthy («Сезон достойных»). С его старта в игру должен вернуться режим Trials of Osiris.

Trials of Osiris был доступен в Destiny 2 в течение ограниченного времени, студия Bungie впервые анонсировала его ещё в 2015 году. При выборе этого режима игроки, разбитые на две команды по три человека, должны были сражаться друг с другом без шанса возрождения при игровой смерти. Выигрывала та команда, которая побеждала в пяти раундах.

