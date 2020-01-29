Москва, , 21:41 — REGNUM Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса. Решение об этом принято на заседании оперативного штаба в правительстве России.

Ограничения предварительно вводятся до 1 февраля на границах пяти субъектов Федерации — Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Еврейской АО и Амурской области.

Напомним, с 31 января Россия также приостанавливает всё железнодорожное сообщение с Китаем за исключением рейсов из Пекина в Москву и обратно.

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