Москва, , 21:30 — REGNUM Россия с 31 января ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за риска распространения коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова после заседания оперативного штаба в правительстве России.

По её словам, исключение будет сделано только для поездов, сдедующих из Пекина в Москву и обратно. Выполнение всех остальных рейсов будет приостановлено.

Напомним, жертвами нового коронавируса в Китае стали уже более ста человек, количество подтверждённых случаев заражения приблизилось к шести тысячам.