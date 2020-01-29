Санкт-Петербург, , 21:08 — REGNUM Комитет по строительству Санкт-Петербурга отсудил у банка ВТБ 4,1 млрд рублей задолженности по банковской гарантии на возведение спортивного стадиона на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщила журналистам адвокат городского комитета Мария Николаева. Решение было принято Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Адвокат Николаева рассказала, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение по иску комитета по строительству Санкт-Петербурга к банку ВТБ.

Дело в том, что ВТБ выдавал банковскую гарантию ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб» для обеспечения обязательств по строительству стадиона. Заказчиком работ выступил городской комитет по строительству. Строительство злосчастного стадиона началось в 2007 году. Сроки сдачи в эксплуатацию постоянно переносились, смета постоянно раздувалась. Вскоре стадион стал чуть ли не самым дорогим в мире.

В июле 2016 года власти города расторгли контракт с ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб». Завершила строительство стадиона компания «Метрострой».

Суд первой инстанции постановил: взыскать с банка ВТБ сумму банковской гарантии в размере 2,7 млрд рублей, а также неустойку в 1,4 млрд рублей, а также дополнительно неустойки 2,7 млн рублей в день с 30 января 2020 года по дату погашения задолженности.

Представители городских властей уверены, что решение суда первой инстанции будет обжаловано.