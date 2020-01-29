Великий Новгород, , 21:05 — REGNUM Население Новгородской области в 2019 году сократилось до 596 тыс. 173 человек. Как сообщается на сайте Новгородсатата, такова численность населения региона на 1 января 2020 года.

Отметим, что впервые численность населения региона стала меньше 600 тысяч.

В городах при этом проживает более 426 тыс. человек, в сельской местности — около 170 тыс. человек.

Самый малонаселённый район Новгородской области — Поддорский. По данным переписи 2010 года, там проживали 4645 человек, за десять лет, к январю 2020 года, согласно предварительным статистическим данным, население уменьшилось до 3689 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на начало 2019 года в Новгородской области проживали 600,4 тыс. человек, то есть за год население Новгородской области сократилось примерно на 4 тыс. человек.

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