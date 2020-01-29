Магнитогорск, Челябинская область, , 21:01 — REGNUM Глава южноуральского Магнитогорска Сергей Бердников требует разобраться в причинах скандала с застрявшей на нечищенной дороге машиной скорой помощи с пациентом. Такое поручение он дал своим подчинённым, сообщает пресс-служба мэрии.

Также мэр взял ситуацию на свой контроль. Умерший являлся жителем Верхнеуральского района, но жил в коллективном саду возле Магнитогорска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в коллективный сад «Калибровщик-2» к одному из мужчин была вызвана машина скорой помощи. Обратно уехать, уже с пациентом, удалось не сразу — машину пришлось вызволять из сугроба. Спустя некоторое время мужчина скончался в больнице.

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