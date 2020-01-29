Салехард, , 20:55 — REGNUM В ямальских многофункциональных центрах появятся программно-технические комплексы «Криптобиокабина» для оформления загранпаспортов нового поколения со сроком действия 10 лет. Об этом сообщает департамент информационных технологий и связи ЯНАО.

Криптобиокабины появятся в пяти городах — Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое, Тарко-Сале и Надыме. На данный момент они монтируются и начнут работать весной.

Криптобиокабина — это уникальное цифровое решение для самостоятельной сдачи гражданином биометрических данных (изображение лица и отпечатки пальцев) с надёжной криптографической защитой. Данный российский программно-технический комплекс производит концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех». Криптобиокабина оснащена системами цифровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов, считывателем штрихкода и другими устройствами. Единственный поставщик криптобиокабин — «Ростелеком».