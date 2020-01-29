Челябинск, , 20:51 — REGNUM В челябинской Сатке не подтверждаются случаи снижения зарплат сотрудников скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба минздрава.

Глава министерства Юрий Семёнов 28 января был в Сатке и встретился с коллективом. Ответы на все вопросы были даны. После анализа расчётных листов за последние два года были сделаны выводы, что зарплаты не понижались.

Как сообщало ИА REGNUM, на 5 февраля сотрудники скорой помощи запланировали пикет. Они заявляю о снижении своих заработков. К этому, по их словам, привело существенное сокращение размеров стимулирующих выплат и других доплат.

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