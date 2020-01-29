Псков, , 20:47 — REGNUM В Пскове начали разработку концепции праздничного украшения города «с учётом его самобытности и российского менталитета». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре муниципалитета, первые предложения по новой концепции подготовят уже к 15 февраля.

Особое внимание планируется уделить украшению города к Новому году. В Пскове намерены проанализировать опыт украшения городских территорий прошлых лет и изучить лучшие практики других городов России. Также будет проведён аудит уже имеющихся украшений — декоративных и световых элементов. Не исключено, что изменится место установки главной городской ёлки, а также параметры самой конструкции.

В состав рабочей группы по подготовке праздничной концепции вошли специалисты городской администрации, дизайнеры, архитекторы, художники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, традиционно главная новогодняя ёлка в Пскове устанавливается на Октябрьской площади. На новогоднюю иллюминацию в Пскове в этом году выделили около 3,9 млн рублей, при этом впервые в городе появились уникальные светодиодные конструкции, по форме напоминающие узнаваемые контуры двух башен Псковского кремля — Высокой и Плоской.

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