Джакарта, , 20:52 — REGNUM Первый женский отряд для исполнения телесных наказаний в соответствии с законами шариата был создан властями в Индонезии. Об этом 29 января сообщает газета The Independent.

Группа женщин из восьми человек будет осуществлять исполнение наказаний в отношении представительниц женского пола. В качестве орудия наказания будет применяться палка из ротанга.

Сообщается, что уже как минимум один приговор был приведён в исполнение отрядом. К избиению палками была приговорена незамужняя женщина, которую застали в гостиничном номере с мужчиной.

Правозащитные организации уже выступили с осуждением телесных наказании применительно к людям, назвав их «бесчеловечной и дикой практикой», которой нет места в современной Индонезии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главу Индонезии обвинили в незаконной блокировке интернета в провинции Папуа.

Читайте ранее в этом сюжете: Главу Индонезии обвинили в незаконной блокировке интернета на Папуа