Липецк, , 20:40 — REGNUM В Липецке организована проверка по обращению жителей переулка Любимый, которые пожаловались на незаконное строительство. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Липчане потребовали привлечь к ответственности лиц, которые разрешили строительство на земельном участке, фигурировавшем в крупном коррупционном скандале. С этим участком связано дело экс-начальницы областного управления имущественных и земельных отношений Ольги Крючковой, которая ждёт суда за получение взятки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Крючкову обвиняют в том, что она в 2016 году получила через посредников взятку — восемь миллионов рублей. За это бизнесмен получил право на аренду земельного участка, находящегося в собственности Липецкой области.

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