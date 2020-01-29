Сатка, Челябинская область, 29 января 2020, 20:39 — REGNUM В Челябинской области прокуратура начала проверку по факту жалоб работников станции скорой помощи на низкую зарплату. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверить ситуацию поручил областной прокурор Виталий Лопин. Предстоит выяснить, действительно ли зарплата была снижена, и каковы на станции условия труда и отдыха медиков.
Как сообщало ИА REGNUM, пикет назначен на 5 февраля. Медики заявляют, что им существенно снизили размеры доплат, и всё это вместе сказалось на итоговом заработке.
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