Сатка, Челябинская область, , 20:39 — REGNUM В Челябинской области прокуратура начала проверку по факту жалоб работников станции скорой помощи на низкую зарплату. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверить ситуацию поручил областной прокурор Виталий Лопин. Предстоит выяснить, действительно ли зарплата была снижена, и каковы на станции условия труда и отдыха медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, пикет назначен на 5 февраля. Медики заявляют, что им существенно снизили размеры доплат, и всё это вместе сказалось на итоговом заработке.

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